Zé Vaqueiro rebate críticas por viajar enquanto filho segue internado na UTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Vaqueiro foi criticado, nos últimos dias, por viajar para Fernando de Noronha de férias enquanto seu filho caçula, de três meses, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Neonatal, em Fortaleza. Em comunicado publicado nos stories do Instagram nesta quarta-feira (25), o artista decidiu abordar as críticas e esclarecer a situação.

"O que tenho para dizer sobre essas críticas é que entendemos que quem está de fora não sabe exatamente o que estamos sentindo e nem que Daniel e Nicole nos pediram esses dias para estarmos juntos e nos fortalecermos", iniciou o cantor.

Ele lembrou que nos últimos seis meses, a família tem se dedicado incansavelmente aos cuidados do caçula, que nasceu com a condição congênita conhecida como Síndrome de Patau. "O resultado disso é o que os médicos têm chamado de milagre. Nosso Arthur é um guerreiro e está ficando mais forte a cada dia. Nossas orações são para que essa melhora seja cada vez maior para ele viver ao lado dos irmãozinhos", afirmou.

Os pais de Arthur ressaltaram que toda a atenção e dedicação da família foram direcionadas ao filho, que segue internado na UTI. "Arthurzinho seguiu seu tratamento acompanhado da avó, com o suporte de toda a nossa família, amigos e da melhor equipe hospitalar que pudemos conseguir. Agora, estamos retornando para casa após proporcionar aos nossos outros dois filhos a alegria de comemorar o aniversário da mamãe, a mais forte do universo."

Zé Vaqueiro e Ingra Soares asseguraram que Arthur está recebendo o melhor tratamento disponível e que ele está sendo cuidado por uma equipe multidisciplinar. O cantor também fez questão de expressar sua profunda gratidão à equipe do hospital, que tem possibilitado momentos junto do filho, mesmo quando ele está em turnê a trabalho, e acompanha o dia-a-dia de Ingra no hospital. "A vitória está diante de nós! Eu creio!", concluiu Zé Vaqueiro, compartilhando sua fé e esperança no progresso contínuo de seu filho.

O bebê, que nasceu no dia 24 de julho, foi internado na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Zé Vaqueiro e Ingra são pais ainda de Daniel, 3, e Nicole, 13.

Leia Também: Campeã do BBB 16, Munik Nunes anuncia gravidez