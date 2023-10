Matthew Perry e Justin Trudeau estudaram juntos e ator deu uma surra no hoje premiê canadense

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, usou as redes sociais para prestar homenagem a Matthew Perry, que morreu neste sábado (28), aos 54 anos, vítima de afogamento em sua casa. "Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que você lhes trouxe. Obrigada pelas risadas, você foi amado e deixa muitas saudades", escreveu o primeiro-ministro no X (antigo Twitter).

Perry nasceu em Massachusetts e foi criado em Ottawa, no Canadá. O ator, que interpretava o personagem Chandler em "Friends", cursou o ensino fundamental com Trudeau. Sua mãe foi assessora de imprensa do pai do atual premiê, que à época ocupava o cargo. Matthew mudou-se para a Califórnia na adolescência, para tentar seguir a carreira de ator.

Em 2017, Perry esteve no talk show americano comandado por Jimmy Kimmel e contou que ele e Trudeau foram colegas, mas a relação dos dois não era lá tão boa assim. O ator tinha cerca de dez anos, e estava duas séries à frente de Trudeau. "Eu dei uma surra nele", contou, acrescentando que não orgulhava dessa história. Ele revelou que, junto com um amigo, bateu no hoje primeiro-ministro canadense por inveja de suas habilidades esportivas. "Foi pura inveja", admite.

Um trecho da entrevista pode ser visto neste link do X: https://x.com/ScottRCarpenter/status/1718476616777728363.

