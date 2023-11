Anne Lottermann diz que teve câncer de pele um ano após morte de seu marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anne Lottermann afirmou que enfrentou um câncer de pele após o falecimento de seu marido, Flávio Machado, que ocorreu em 2017. A apresentadora falou pela primeira vez sobre este ocorrido, nesta terça-feira (31), no podcast Reviravolta.

"Ele estava com câncer e eu acabei desenvolvendo aquela coisa do câncer de pele. Um ano depois, eu estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia de pele", disse Anne sobre o período que sucedeu a morte de Flávio. Ele também faleceu devido a um câncer, mas na região do peritônio.

Anne destacou a complexidade emocional que envolve a situação, explicando: "Nunca falei isso. No processo do hospital, eu já desenvolvi esse câncer de pele. Às vezes, você quer tirar da pessoa aquela dor e puxa para você".

Recentemente, no The Town, a jornalista afirmou que vive novos tempos após deixar o Faustão na Band. "Estou com projeto de lançar um canal no YouTube, em setembro, chamado 'Da Anne-se', focado no público feminino de mais de 30 e 40 anos", disse.

