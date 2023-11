Al Pacino terá de pagar quase R$ 150 mil por mês à namorada e criar poupança para o filho

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - O cineasta Al Pacino, 83, terá de pagar o equivalente a cerca de R$ 150 mil mensais de pensão alimentícia à namorada, Noor Alfallah, 29. Com ela, ele tem um filho. Ambos têm guarda conjunta.

Segundo o Page Six, não se sabe o motivo para Alfallah entrar com pedido de custódia do filho Roman, já que eles ainda são um casal.

Um juiz de Los Angeles ordenou ainda que o ator e produtor pagasse à namorada R$ 545 mil de forma adiantada, além de mais R$ 64 mil para uma enfermeira noturna. Al Pacino também tem de criar uma poupança para o herdeiro mais novo. A ideia é ele depositar anualmente o valor de R$ 74 mil num fundo educacional.

Em junho, foi noticiado que Al Pacino seria pai pela quarta vez. A criança nasceu no mês seguinte.

Apesar de não ser uma celebridade, Noor não é totalmente desconhecida no mundo dos famosos. Nascida no Kuwait e criada na Califórnia, ela frequenta as colunas sociais e sites de celebridades há alguns anos.

Em 2019, virou notícia porque foi clicada jantando com Clint Eastwood, então com 89 anos. Os dois disseram que a relação entre eles era de amizade, nada além.

Com Mick Jagger, a coisa foi séria. Em 2018, Noor contou à revista Hello! que sua relação de alguns meses com o roqueiro havia chegado ao fim. "Foi meu primeiro namoro de verdade, firme", contou. Mick tinha 74 anos. Ela, 22.