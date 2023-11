Justiça manda Record pagar dívida de Lucas Souza com advogado

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A 26ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou que a Record seja intimada para executar o pagamento de uma dívida de R$ 3,6 mil de Lucas Souza, participante do reality A Fazenda 15, onde está confinado atualmente.

A reportagem teve acesso aos documentos. O pedido foi feito pelo advogado Fernando Ângelo Carbone, que prestou serviços para o ex-marido de Jojo Toddynho. Carbone foi à Justiça por não ter recebido o valor devido de honorários.

O pedido de execução leva em conta o cachê que foi pago a ele para participar do reality show apresentado por Adriane Galisteu, ou em premiação que ele venha a receber por provas vencidas.

A intimação chegará no endereço da emissora de Edir Macedo, no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Caso a emissora se recuse, a Justiça determinou que as contas da TV sejam bloqueadas para debitar o valor devido por Souza.

Confinado desde setembro em A Fazenda 15, Lucas Souza é estudante de Economia. Formado em administração, o empresário e influenciador digital, de 22 anos, é da cidade de Passos, no interior de Minas Gerais, mas mora em Curitiba (PR).

O estudante entrou no programa por conta do relacionamento com a funkeira e estudante de direito Jojo Todynho. Souza conheceu a cantora durante uma viagem e casaram depois de um namoro relâmpago.

O casamento durou menos de um ano e acabou de maneira conturbada, com trocas de farpas entre os dois nas redes sociais. Dentro do reality, Souza diz que sente falta de conviver com sua ex-amada.

A Record não comenta decisões judiciais.