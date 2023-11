Dulce Maria diz que está doente, mas dará o melhor nos próximos shows do RBD

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Dulce Maria avisou que está "um pouco doente", mas que não pretende se ausentar dos próximos shows do RBD em São Paulo. O grupo vai tocar no estádio do Palmeiras nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro.

"Meus amigos, como estão? Quero dizer obrigada por todo o amor que vocês tem dado para nós", começou ela ao agradecer pelo acolhimento recebido desde o início da turnê, nos Estados Unidos.

"Agora em São Paulo, estamos muito felizes. Quero contar que estou muito emocionada e grata. Mas estou um pouco doente, darei o melhor de mim", disse Dulce Maria. A banda não disse nada sobre uma possível ausência dela nas apresentações.

No último domingo (12), no estádio do Morumbi, em São Paulo, o grupo mexicano ajudou a transformar a noite dos fãs em apoteótica. Eles passaram pela discografia dos seis anos de existência da banda latina com entrada mais bem-sucedida no Brasil quinze anos após sua última passagem pela capital paulista e seu encerramento.

Na intenção de revisitar todos os hits da banda em pouco mais de 2h30, no entanto, as transições das músicas nos medleys ficaram truncadas em alguns momentos.

O show teve várias brincadeiras com o público, como uma câmera do beijo em "Bésame Sin Miedo" e cinco segundos de silêncio em "Sólo Quédate en Silencio" - interações que a banda só conseguiu emplacar no Brasil.

Foi no país, aliás, que o então sexteto encontrou seu principal público consumidor, e acabou gravando seus três primeiros discos com versões em português das músicas. Mas, no show de São Paulo, deixou o idioma para trás e só tocou as faixas originais.