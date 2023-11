Filha de Gugu Liberato lembra 4 anos da morte de pai e faz homenagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato lembrou nesta segunda-feira (20) dos quatro anos da morte do apresentou que marcou época na TV brasileira com passagens por SBT e Record. Sofia diz sentir muita saudade do pai.

"Hoje faz 4 anos que você foi morar com nosso Deus. A saudade é grande mas o que fica são as memórias inesquecíveis que vivemos todos juntos! Eu te amo muito papis lindo", escreveu Sofia.

Gugu Liberato morreu em 2019, aos 60 anos, após sofrer uma queda causada por uma tentativa de concertar um ar-condicionado em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Sua morte cerebral foi confirmada dois dias depois do acidente.

Além de Sofia, Gugu deixou outros dois filhos. O mais velho, João Augusto Liberato, tem 21 anos e pretende seguir a carreira do pai na televisão. Já Marina, irmã gêmea de Sofia, tem 19 anos. Sofia e Marina fazem faculdade nos Estados Unidos.