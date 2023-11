Travis Kelce diz que tentou se aproximar de Taylor Swift há quatro meses

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Travis Kelce e Taylor Swift já deram pistas que o namoro ainda não completou três meses, mas o casal evita falar sobre a relação. Só que o jogador de futebol americano não consegue fugir do assunto nas mais recentes entrevistas e ele acabou contando que desde julho tentava se aproximar da cantora. Ele "correu atrás da intérprete de "Cruel Summer" logo após uma show no Arrowhead Stadium, casa do seu time Kansas City Chiefs

Kelce relembrou que Taylor era seu crush há tempos e reconheceu ter contado com a ajuda de um cupido para conhecer a cantora."Definitivamente havia pessoas que ela conhecia que sabiam quem eu era, no canto dela [que disseram]: 'Ei! Você sabia que ele estava vindo?' Eu tinha alguém como cúpido", disse ele à revista do Wall Street Journal, em entrevista publicada nesta segunda-feira (20).

Ele continuou relatando que a própria cantora falou sobre a "armação" do tal cupido. "Tive a 'sorte' de alguém para que ela entrasse em contato comigo", disse Kelce. "Ela provavelmente vai me odiar por dizer isso, mas... quando ela veio para Arrowhead, eles deram a ela o grande vestiário como camarim, e seus priminhos estavam tirando fotos... na frente do meu armário," lembrando da força que também ganhou dos familiares de Taylor.

Um dos atacantes mais populares do futebol americano ainda falou sobre o primeiro encontro romântico entre os dois, em Nova York. "Já estávamos conversando, então eu sabia que poderíamos ter um bom jantar e, tipo, uma conversa, e o que acontecer a partir daí, irá a partir daí", disse ele que confidenciou nunca ter se envolvido com uma pessoa tão poderosa como a cantora. "Nunca lidei com isso e não estou fugindo de nada disso".

Kelce então prosseguiu: "O escrutínio que ela recebe, o quanto ela tem uma lupa nela, todos os dias, paparazzi do lado de fora de sua casa, do lado de fora de cada restaurante que ela frequenta, depois de cada voo que ela desembarca, e ela está apenas vivendo, aproveitando a vida. Quando ela age assim é melhor que eu não seja aquele que age de forma estranha."

Ele rasgou elogios para a namorada. Disse que Taylor é "hilária" e "um gênio" na intimidade e revelou que os dois têm visões semelhantes sobre família e trabalho. "Nunca fui um homem das palavras. Estado ao lado dela, vendo quão esperta Taylor é e tem sido surpreendente. Eu aprendo todos os dias", concluiu.