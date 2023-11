Simone Susinna nega relacionamento com Anitta e diz que gostaria de ter uma namorada brasileira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em mais uma passagem relâmpago pelo Brasil, o ator italiano Simone Susinna voltou a falar sobre a sua paixão pelo país. Ele, que esteve em Fernando de Noronha neste final de semana, contou que gostaria de se envolver seriamente com uma brasileira e negou um romance com Anitta. O galã de "365 Dias: Hoje" ainda ressaltou que se sente "muito em casa por aqui".

Ao ser questionado se daria chance a outra mulher brasileira para viver um romance, o ator não pensou duas vezes: "Quem foi a primeira?", quis saber. Ao ouvir o nome da cantora, Simone continuou: "Por que você está falando sobre a Anitta? Ela era minha amiga", respondeu secamente. Ele mudou de assunto e ressaltou que não teria motivo para evitar as brasileiras: "Por que não? Amo o Brasil", disse à Quem.

Simone e Anitta viajaram juntos durante o mês de junho e o clima de romance entre os dois foi o assunto nas redes sociais. A cantora e o ator apareceram juntos em um evento da grife italiana Dolce & Gabbana, em Puglia,no sul da Itália, e depois compartilharam vídeos e fotos românticas em outros lugares da Europa. Eles ainda fizeram tatuagens para eternizar os momentos.

O affair terminou depois de rumores de que ele teria tentando engatar primeiro um romance com Bruna Marquezine e não conseguiu. Simone e Anitta cortaram relações.

O ator ainda explicou a sua conexão com os brasileiros. "Sempre me senti conectado com o Brasil, mesmo antes de eu começar a trabalhar como modelo. O amor dos brasileiros é tão grande. Acho que as pessoas aqui são muito similares aos sicilianos, me sinto como se estivesse em casa", explica.

Leia Também: Travis Kelce diz que tentou se aproximar de Taylor Swift há quatro meses