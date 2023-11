André Gonçalves está na roça; Cezar Black, Alícia X e Shayan disputam prova do fazendeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cezar Black, Shayan, Alícia X e André Gonçalves disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o oitavo eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (23). Antes disso, três deles (Alícia, Cezar Black e Shayan) enfrentam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (22), e o vencedor escapa da berlinda.

A largada da roça foi com Lily Nobre, que pegou os seus dois envelopes do Poder da Chama e entregou o de cor laranja para WL Guimarães. Ela decidiu ficar com o Poder Branco. Jaqueline Grohalski decidiu indicar Cezar Black.

Neste momento, Black e Lucas Souza tiveram uma forte discussão. Os seguranças da Record precisaram entrar no ar para intervir. Por conta de ter quebrado moveis da casa em uma briga na segunda (21), Jaqueline perdeu sua imunidade de líder como punição.

Depois, iniciou-se a votação da casa e Shayan recebeu o maior número de indicações (7) - tornando-se mais um nome na roça. Na sequência, Lily leu o envelope do poder branco: trocar o quarto roceiro por um peão da sede ou da baia que não tenha ido para a votação popular. Ela optou por indicar Lucas Souza para a votação da semana.

A seguir, Shayan decidiu puxar André Gonçalves da baia para a roça. Logo após, começou a dinâmica do resta-um e Radamés sobrou. No entanto, Lily Nobre usou seu poder e decidiu colocar a Alícia.

QUEM VOTOU EM QUEM NA 9ª ROÇA DE A FAZENDA 15

Yuri Meirelles votou em Shayan;

Radamés Furlan votou em Jaquelline Grohalski;

Tonzão Chagas votou em Shayan

Jaquelline Grohalski votou em Cezar Black;

Shayan votou em Jaquelline Grohalski

Lucas Souza votou em Shayan

WL Guimarães votou em Shayan

Kally Fonseca votou em Jaquelline Grohalski;

Márcia Fu votou em Shayan

Alicia X votou em Lily Nobre

Nadja Pessoa votou Jaqueline Grohalski

Lily Nobre votou em Shayan;

André Gonçalves votou em Shayan;

Cezar Black votou em Jaquelline Grohalski;

