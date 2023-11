Cezar Black diz que se arrepende de ter entrado no reality A Fazenda 15

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A eliminação de Alicia X na décima roça de A Fazenda 15 mexeu com Cezar Black. O peão não aceitou a saída da aliada do jogo e não se conforma com o favoritismo do trio do grupo Por do Sol, que ele diz ser evidente no reality. O ex-BBB (participou da 23ª edição da atração na Globo) demonstrou arrependimento de ter entrado no programa e disse que não pretende participar de mais nenhum programa do gênero.

Em conversa com Kally Fonseca na madrugada desta sexta-feira (24), Black fez um balanço. "É desanimador ver o que está acontecendo. Me faz questionar o tanto de energia que gasto em me posicionar e ser verdadeiro no jogo", começou se lamentando com a cantora de forró.

Ele continuou: "Começo a me questionar se o meu jogo é o que Brasil quer ver... O que eu fiz aqui, se tivesse feito metade no outro reality [BBB], ou estava cancelado ou bem na fita. A gente não sabe o que o público está esperando", explicou. "Vão acabar ficando na final os três: André Gonçalves, a Jaquelline e a Márcia Fu. Já estou até vendo. Bicho, eu nunca mais participo de um reality na vida!".

Horas depois, Black chorou bastante após a gravação da "Hora do Faro". Assim que as câmeras voltaram com imagens da casa, o peão apareceu escondido embaixo das cobertas. Ao seu lado, os aliados do grupo Paiol Shayan Haghbin e Radamés Furlan tentavam lhe dar apoio. "Não deixa as pessoas pisarem em você", disse Shayan.

Nenhum dos peões detalhou o que aconteceu na gravação para fazer o ex-BBB chorar. Entretanto, mais cedo, Lucas Souza anunciou que faria participação no programação. Ele desistiu do reality na quarta (22/11) após ser atacado por Cezar Black com alegações sobre seu casamento com Jojo Todynho.

