Cezar Black indica Tonzão Chagas para a 10ª roça de A Fazenda 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma roça começou a ser formada em A Fazenda 2023 (Record), a décima da edição. Usando seu poder, o fazendeiro Cezar Black indicou Tonzão Chagas para o primeiro banquinho da berlinda.

Ao fazer a indicação, Cezar sinalizou que dentro do jogo os dois têm uma grande oscilação nas relações interpessoais: "Dentro dessas oscilações, a minha relação com o Tonzão teve momentos difíceis, depois teve momentos muito bons, onde surgiu até uma amizade bacana", começou ele.

Após a última semana e uma placa dada por Alicia, criou-se uma animosidade entre nós. A partir dali, houve uma mudança brusca de postura a nível de relação e a nível de jogo. As pessoas entenderam a placa como se estivesse cravada minha saída do programa", declarou Cezar Black

Ao sentar no banquinho, o integrante do grupo dos Crias rebateu o ex-BBB: "Eu já esperava (...) O jogo muda toda semana. Ele subiu atacando meu grupo. Quando era bom para o grupo dele ter uma relação com a casa toda e vir contra gente, ele era um tigrão. Na realidade, o jogo virou e a gente mostrou nossa humildade e pé do chão. Ele veio soberbo, prepotente, como se mandasse no jogo todo."

A indicação não é surpresa. No fim de semana, Black já havia sinalizado a seus aliados do Paiol que miraria em alguém dos Crias, Tonzão sendo seu alvo preferencial.