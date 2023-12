CCXP: Sandy dá bolo na divulgação do filme 'Evidências do Amor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um dos últimos painéis desta quinta-feira (20), primeiro dia de CCXP 2023, uma multidão esperava pela chegada de Sandy, que divulgaria seu filme "Evidências do Amor", no qual faz par romântico com Fabio Porchat. Mas, a cantora ficou presa no trânsito e deu um bolo no público do palco Thunder, o principal da Comic Con.

Mesmo sem ela, o trailer do filme que tem como trilha sonora e tema a música interpretada por Chitãozinho e Xororó foi exibido ao público. Na trama, Porchat é amaldiçoado pela música cantada pelo próprio pai de Sandy. Talvez a maldição tenha caído também sobre ela, que chegou só na sua segunda agenda do dia, no palco Omelete.

O primeiro dia de CCXP também teve mais novidades do cinema nacional. Globo, Star+, Paris Filmes e Warner anunciaram seus cardápios futuros e trouxeram estrelas para os palcos.

'RITMO DE NATAL'

"Ritmo de Natal" é o próximo e primeiro filme natalino dos Estúdios Globo (antigo Projac), que inaugura seu mais novo núcleo de cinema. Na comédia romântica, Mileny (Clara Moneke), a cantora de funk do momento, se envolve com Dante (Isacque Lopes), um violinista clássico. Eles enfrentam uma prova de fogo ao passar o primeiro Natal juntos, com suas famílias de mundos distintos.

Clara falou no painel sobre a transformação em uma estrela do funk: "Foi um grande desafio porque eu nunca cantei, nunca dancei e tive uma preparação de uma semana". Já Isacque comemorou o Natal bem brasileiro retratado: "Tem macarronese, rabanada, refrigerante. As pessoas vão ver o Natal da comunidade nas telas".

'SEQUESTRO DO VOO 375'

Saindo do romance, chega o filme de ação "O Sequestro do Voo 375", baseado na história real de um caso que chocou o país na década de 80. Inconformado com a crise do governo Sarney, Nonato, um cidadão comum, decide sequestrar o voo 375, da Vasp, com mais de cem passageiros, ordenando ao comandante Murilo (Danilo Grangheia) que jogue o avião em cima do Palácio do Planalto".

"É o 11 de setembro brasileiro", disse o diretor Marcus Baldini, o mesmo de "Bruna Surfistinha". "É uma super-produção de ação, tem muita... Válvula, avião, é tudo grandioso nessa produção. Não deixa nada a desejar com os filmes americanos", completou.

"A gente acabou tendo que construir uma estrutura gigantesca, pegamos um pedaço de um avião, colocamos dentro, colocamos 60 pessoas para girar, aí as pessoas giravam, passavam mal, a gente tinha que parar, o câmera passava mal, a gente tinha que parar, então foi uma loucura", contou Baldini sobre a produção.

'OVERMAN'

A cartunista da Folha de S. Paulo Laerte foi aplaudida de pé ao divulgar o filme "Overman", personagem criada por ela. Overman é um super-herói diferente, falido e que faz terapia. "Ele tem cara de pós-ditadura, do Brasil que está atravessando suas crises e também tem super-poderes", disse ela em mais um painel.