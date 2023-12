Kally Fonseca é a menos votada pelo público e deixa A Fazenda 15

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um pouco antes de anunciar mais uma eliminação, Adriane Galisteu disse o participante que saísse viraria lembrança em A Fazenda 15 e quem perdeu a chance de continuar lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão foi Kally Fonseca. A cantora de forró teve apenas 9,68% dos votos da preferência do público e deixou o reality rural na noite desta quinta-feira (30).

Kally disputava a permanência no programa com Nadja Pessoa e Radamés Furlan. A influenciadora foi a primeira salva da eliminação. "Brasil, obrigada. Mãe, estou aqui por você", disse Nadja que voltou bastante inflamada para a sede. Assim que chegou, ela provocou outros peões. "Só o público é quem tirar do jogo e eu vou ficar até o final", previu.

Já Radamés recebeu com muita emoção a notícia de ter levado a melhor sobre Kally. O ex-jogador só agradeceu e desejou sorte para a cantora de forró, que se despediu do programa aos gritos: "Ainda não é o fim! Vou continuar lutando como sempre lutei".

Galisteu encerrou a votação às 23:52 e emendou com seu discurso da despedida da semana destacando as armas e estratégias que os participantes usaram para chegar até a metade do reality. "Três pões, três maneiras de jogar e posso garantir que nesse jogo não existe uma só forma jogar".

Esta foi a nona eliminação via voto popular do programa. A influenciadora Nathalia Valente foi a primeira a sair. Depois, o ator Darlan Cunha, a funkeira Cariúcha, a empresária Kamila Simioni, a influencer Jenny Miranda, o modelo Henrique Martins, o cantor Sander Mecca e a influenciadora Alicia X.

A jornalista Raquel Sheherazade foi expulsa por ter infringido as regras do programa e o influenciador Lucas Souza tocou o sino e desistiu do reality show.