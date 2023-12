Namoro de Taylor Swift e Travis Kelce é jogada de marketing, diz ex-atleta do UFC

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Um truque publicitário". Assim a ex-estrela do UFC Paige VanZant define o namoro de Taylor Swift e Travis Kelce. Em seu podcast, "Page and Austin" a ex-lutadora diz duvidar da história de amor entre a cantora e o astro do Kansas City Chiefs.

Mas por que duas estrelas de primeira grandeza em suas áreas de atuação (OK, Taylor muitos níveis acima em termos de popularidade e relevância) fariam isso? O que levaria uma das maiores estrelas do pop mundial, milionária e com 12 prêmios Grammy na estante, a se submeter a algo do tipo?

"É uma jogada de marketing enorme e muito conveniente para ambos os lados", afirma Paige, ao defender seu ponto de vista. "É bom para Taylor Swift, é bom para a NFL, é bom para Travis Kelce. Há tanta coisa estratégica acontecendo...."

Ela dá então um exemplo mais específico. "Taylor está com Travis para alcançar um público completamente diferente", afirma, convicta. Ele, por sua vez, além de mais popularidade, estaria beneficiando a NFL, a liga de futebol americano –que já é gigante. Ou seja, para a ex-lutadora, o relacionamento abriria portas para públicos diferentes dos dois lados. "Esse namoro é 100% falso", volta a afirmar, peremptoriamente.

"Pense nas esposas que estão comprando camisetas do Travis Kelce agora", sugere. Recentemente, o New York Times publicou uma reportagem sobre como o Taylor, agora frequentadora das partidas dos Chiefs, tem atraído novos interessados aos estádios.

VanZant passou seis anos no MMA, de onde saiu em 2020, e hoje diz estar "muito bem de vida" com o que arrecada em sua conta no OnlyFans, onde mostra seu corpo forte e definido a quem se dispõe a pagar por isso. "Não pretendo para tão cedo".