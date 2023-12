Michelle Pfeiffer aparece com olho roxo; entenda

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Michelle Pfeiffer usou suas redes sociais nesta sexta (1) para postar fotos em que aparece com o olho direito roxo; em outra imagem, a atriz posa com um saco de gelo sobre o machucado. Nas duas ela está sorrindo, com o semblante tranquilo.

Na legenda, a explicação: "AVISO: Pickleball, fique longe da cozinha!!". Pickeball é um esporte muito popular nos Estados Unidos e que ainda vem sendo descoberto pelos brasileiros. Trata-se de um mix de tênis e badminton, com pitadas de tênis de mesa. A partida é jogada numa quadra, e a sorte de Pfeiffer, no caso do acidente em casa, é que a bola é leve, porque é oca e perfurada.

Até a manhã deste sábado (2), mais de 3.500 comentários, de fãs e famosos, tinham sido postados. Naomi Watts mandou um básico "Ouch!" (o nosso "Ai!"), enquanto a maioria dos textos lamentava o acidente, desejava melhoras e exaltava quão linda ela é, mesmo com o hematoma.

Alguns seguidores mostraram-se preocupados ao ver a imagem e chamaram atenção para a importância de ouvir a opinião de um oftalmologista. "Não brinque com isso, você pode ter descolado a retina", escreveu um deles. Curiosidade: Michelle responde gentilmente a centenas de mensagens, agradecendo as dicas, elogios e comentários postados por perfis de vários países.

Leia Também: Jota Quest cancela show depois de Rogério Flausino ser internado em hospital