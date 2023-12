'Não percebi que as pessoas não sabiam', diz Billie Eilish sobre gostar de mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Billie Eilish revelar sua atração por mulheres, ela afirmou que não tinha a intenção de fazer um grande gesto e "sair do armário".

A cantora vencedora do Grammy não tocava no assunto. "Eu meio que pensei, 'Não estava óbvio'? Eu não percebi que as pessoas não sabiam. Eu simplesmente não acredito muito nisso. Eu só penso, 'por que não podemos apenas existir'? Eu faço isso há muito tempo e simplesmente não falava sobre isso", disse em evento da Variety.

Billie comentou sobre a entrevista feita pela revista na qual fez a revelação. "Eu vi o artigo e pensei, 'Ah, acho que me assumi hoje'. Ok, legal. É empolgante para mim porque acho que as pessoas não sabiam, mas é legal que elas saibam", afirmou.

No artigo publicado em novembro, Billie disse: "Nunca senti que pudesse me conectar muito bem com as meninas. Eu as amo tanto. Eu as amo como pessoas. Sinto-me atraída por elas como pessoas. Sinto-me atraído por elas de verdade".

"Tenho conexões profundas com as mulheres da minha vida, as amigas da minha vida, a família da minha vida. Me sinto fisicamente atraída por elas. Mas também fico muito intimidada por elas, pela sua beleza e pela sua presença", continuou.

Na entrevista, a cantora também falou sobre a relação com o seu corpo. "Nunca me senti mulher, para ser sincero com você. Nunca me senti desejável. Nunca me senti feminina. Tenho que me convencer de que sou uma garota bonita", disse.

