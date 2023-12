Luciano Huck vai processar o X após imagem sua de presidiário circular na rede

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Huck pretende processar o X, antigo Twitter. Na rede social comandada por Elon Musk, uma foto alterada do apresentador e empresário vestido de presidiário está circulando. Nela está escrito: "Sensacional escândalo atingiu os brasileiros; Luciano Huck; o que lhe aconteceu realmente depois de as câmaras se desligarem".

A montagem já foi denunciada por Huck e sua equipe por farsa e o uso indevido de sua imagem diretamente à rede social, mas não obtiveram resposta e o responsável pelo anúncio também não foi identificado.

Em um post, ele disse que a imagem "absurda e fraudulenta" se trata de um "golpe".

"É inacreditável mas o X, o novo Twitter, perdeu o controle da sua própria plataforma. Há semanas estamos denunciando e pedindo apoio da empresa aos ataques de fake news e clickbaits que estamos sofrendo e nada acontece", disse o apresentador da Globo ao Notícias da TV. "Só nos resta a Justiça."

Na imagem, a cabeça do apresentador é colocada em um corpo algemado que veste um uniforme de presidiário com listras verdes. Não se sabe se foi feita com uma foto de verdade. "Tem cara de imagem gerada por Inteligência Artificial", disse.

Segundo o Notícias da TV, o link do anúncio leva a vários sites diferentes, como por exemplo um site sueco de turismo, site de entretenimento ou menu de um restaurante. A foto de Huck não tem nenhuma relação com os temas. O usuário também muda cada vez que a imagem aparece.

