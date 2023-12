Bruno de Luca deixa time do BBB e sai de programa do Multishow após quatro anos

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Bruno de Luca deixará de fazer parte do time do BBB em 2024. Ele estava à frente do A Eliminação, atração do Multishow que recebia o eliminado da semana para rever seus momentos no reality show, e deixará a atração por opção da empresa.

A saída de De Luca é confirmada pela assessoria do Multishow em breve nota à reportagem. "Confirmamos que Bruno de Luca não estará no BBB - A Eliminação, no Multishow. Não temos mais informações no momento", afirmou o canal de variedades da Globo.

Bruno de Luca estava em sua segunda passagem pelo A Eliminação. Entre 2011 e 2014, ele teve seu primeiro ciclo na atração. Anos depois, em 2020, retornou ao programa, onde permanecia até a última edição do reality show. Com isso, ao todo, foram oito temporadas na cobertura do Big Brother Brasil.

A saída de Bruno não teve a ver com a polêmica com o acidente com Kayky Brito. Em setembro, Bruno estava com o ator no momento de seu atropelamento, mas não o socorreu. Ele está respondendo na Justiça por omissão de socorro.

A Globo ainda avalia nomes para o lugar de Bruno. Está certo que Ana Clara Lima, ex-BBB e apresentadora da Globo desde 2019, continuará na atração. Uma possibilidade para o lugar de Bruno de Luca é o ator Bruno Matos, intérprete da personagem Blogueirinha, que faz sucesso nas redes sociais.

A ideia da Globo é dar mais repercussão ao programa e, ao mesmo tempo, levantar seus números, que foram considerados baixos na temporada 2023.

Para 2024, a Globo pretende mexer em tudo no BBB 24. No último fim de semana, J.B de Oliveira, o Boninho, deu algumas informações sobre o que pretende para a nova temporada. Ele também já anunciou mudanças em dinâmicas e no sistema de votação.