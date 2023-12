Príncipe Harry diz que foi 'forçado' a deixar a realeza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 39, afirmou que se sentiu forçado a deixar suas funções na realeza em 2020, ao lado da mulher, Meghan Markle, 42.

Harry fez uma declaração por meio de seus advogados em um tribunal de Londres, onde luta para ter proteção policial quando em solo britânico, apesar de ter se afastado dos deveres reais.

"Com muita tristeza, eu e minha mulher nos sentimos forçados a deixar essa função e sair do país em 2020", disse o príncipe. "O Reino Unido é meu lar. O Reino Unido é parte fundamental da herança dos meus filhos e um lugar onde que eu quero que eles se sintam em casa, tanto quanto se sentem onde vivem hoje, nos Estados Unidos. Isso não acontecerá se não for possível mantê-los seguros quando estiverem em reino britânico", completou.

"Eu não posso colocar minha mulher em perigo e, dadas minhas experiências na vida, estou relutante em me arriscar desnecessariamente também", disse o Príncipe Harry.