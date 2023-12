Jojo Todynho vibra com entrada na lista da Forbes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Saiu a lista "Under 30" 2023 da Forbes com nomes de personalidades que se destacaram em 15 categorias nas áreas de negócios, ciência, artes, tecnologia, esportes e terceiro setor. E quem entrou para o seleto grupo foi Jojo Todynho, 26. A cantora e apresentadora acabou sendo eleita como a famosa abaixo dos 30 anos que mais se destacou na categoria Influenciadores & Gamers.

Neste sábado (23), Jojo comemorou a premiação: "Alô, Vó! Edição especial da @forbesbr 30 anos e sua neta está na capa! Bangu virou e sempre vai virar", começou em um relato publicado no Instagram.

Todynho prosseguiu: "Hoje, antes de sair de casa, me peguei refletindo sobre tudo que acontece comigo. Cada conquista, cada desafio, momentos de alegria, de tristeza... E para cada um deles eu agradeço sempre pela jornada incrível que tenho trilhado", completou.

Em entrevista à Forbes, a campeã de A Fazenda 12 relembrou a sua origem e as conquistas. "Estou na capa da Forbes, essa é a certeza que eu venci na vida. São sete anos ralando, vendedora de picolé, favelada e milionária, podem falar o que quiser mas só quem me para é Deus!"

LISTA "UNDER 30" COMPLETA

- Influenciadores & Gamers - Jojo Todynho

- Finanças - Juliana Furtado Hadad, sócia do Stark Bank

- Marketing & Publicidade - Salomão e André Abdala, fundadores da produtora Abdala Brothers

- Música & Literatura - Matuê

- Tecnologia & Inovação - Daniel Peres Chor, fundador e CEO da [web/lock]

- Agro - Marcos Fernando Marçal dos Santos, diretor de supply chain Latam na Marfrig

- Varejo - Sérgio Kendy, Mateus Bragatto e Mateus Queiroz, fundadores da The Best Açaí

- Artes dramáticas - Mayara Magri, primeira Bailarina do Royal Ballet

- Ciência & Educação - Júlia Castro, pesquisadora

- Empreendedorismo social & Terceiro Setor - Txai Suruí, ativista indígena

- Artes plásticas, fotografias & moda - Livia Nunes Marques, influenciadora

- Esportes - Gabriel Bortoleto, piloto de Fórmula 1

- Business & Indústria - Luiz Guilherme Niemeyer, fundador da BonusTrack

- Design - Ester Carro, fundadora do Instituto Fazendinhando

- Gastronomia - Martin Casilli, chef e empresário