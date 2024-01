Robert Downey Jr. diz que estava medicado em discurso no Globo de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos ganhadores do Globo de Ouro 2024, Robert Downey Jr. disse que foi medicado à premiação, que aconteceu na noite de domingo (7). O ator subiu ao palco para receber o troféu de melhor ator coadjuvante pela atuação no filme "Oppenheimer", de Christopher Nolan.

"Sim, sim, tomei um bloqueador beta, então vai ser muito fácil", disse antes de iniciar o discurso. Ele se refere a um medicamento que controla a ansiedade e a pressão cardíaca.

Downey tem um passado público de problema com drogas e foi preso várias vezes entre 1996 e 2001, por causa de seu vício em cocaína, heroína e maconha -dependência química que começou quando ele ainda era criança, por influência de seu pai.

No discurso, ele ainda aproveitou para criticar a antiga organização do evento. "Aos jornalistas do Globo de Ouro, obrigado por mudarem o seu jogo."

O comentário aconteceu em virtude da reorganização do prêmio, que deixou de ser organizado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood após uma reportagem do Los Angeles Times apontar uma série de casos de corrupção e compra de votos.