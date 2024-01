Gil do Vigor é barrado na imigração: 'Achando que somos algo errado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vivendo entre Estados Unidos e Brasil, Gil do Vigor foi mais uma vez barrado pelos agentes de imigração do país americano. O economista publicou um desabafo em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) sobre o ocorrido ao voltar à Califórnia para a continuação de seus estudos.

"Sempre barrado na imigração. É muita vontade de estudar mesmo, viu? Ainda colocam a pessoa plantada para esperar não sei quem, com um monte de gente nos olhando, achando que somos algo errado. Paciência! Paciência, Gilberto, paciência."

O ex-BBB ainda se disse indignado pela maneira como é tratado e ressaltou se sentir cansado com o ocorrido.

"Toda vez a mesma palhaçada de me levarem para a sala de verificação. Quero muito meu PhD, mas cansa às vezes."

Em fevereiro de 2023, Gil passou pela mesma situação. Na ocasião, ele disse que os agentes estranharam as frequentes viagens ao Brasil.

"Eles falaram assim: 'Como assim você foi um dia ao Brasil e voltou no outro?'. E eu respondi que tinha ido trabalhar."