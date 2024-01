Cantor alega aversão à fama e vive recluso após sucesso em novela da Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Paulo Almeida, 74, vive sozinho há 19 anos em Campos do Jordão, interior de São Paulo, após alcançar sucesso cantando "Voltei Pra Você" abertura da novela de 1983, da TV Globo, que leva o mesmo nome da música.

O cantor, que experimentou a fama, disse que não gostou da atenção. Em entrevista ao Extra, ele lembrou quando precisou ser escoltado após uma visita a um ginásio no litoral de São Paulo. "Saí de lá com a polícia ao meu lado. Não foi uma coisa de que gostei muito. Fiquei muito impressionado. No primeiro e no segundo mês, achei maravilhoso, até me senti um beatle, mas depois foi um inferno".

"Peguei aversão à fama! Chegava nos canais de televisão e tinha uma legião de fãs na porta. Eu não me recusava a dar autógrafo, mas esse negócio de beijar na boca e tirar fotografia dando 'linguada' me incomodavam. Gostava de dar entrevistas e das divulgações que fazia, só não gostava das portas de entrada e de saída dos lugares".

Ele afirma que, na época, viu sua música superar grandes artistas. "Tinha dias que eu passava na frente de Michael Jackson [nas mais tocadas], achava um absurdo isso!".

Porém, com o fim da novela, o músico chegou a viver dificuldades financeiras. Ele montou um estúdio em São Paulo, que o ajudou a se reerguer. No entanto, o trabalho excessivo o fez procurar uma alternativa. "Eu ganhava muito dinheiro, mas não tinha vida. Aí resolvi desacelerar e ir para Campos do Jordão, que sempre foi um sonho de criança".

Atualmente, João Paulo, que se define como "caseiro", diz passar boa parte de seu dia deitado após sofrer um grave acidente. O carro que dirigia foi atingido por uma carreta enquanto ele voltava de Taubaté, interior de São Paulo, em 2022. "Foi um milagre (ter sobrevivido). Tive 18 pontos na cabeça, rasgou músculos. Reconstituíram meu pé, já que o osso saiu do lugar... Uma coisa horrível!".

"Estou 60% do meu dia na cama porque tenho muita dor e ainda está difícil pisar no chão. Tô me recuperando e voltando à vida normal. Faço fisioterapia e hidroterapia. Não consegui receber nada (da indenização), ainda tá tudo parado com o juiz".