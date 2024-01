Rival no Festival de Parintins, Caprichoso apoia Isabelle, musa do Boi Garantido, no BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manauara Isabelle, do BBB 24, recebeu um importante apoio fora da casa. A participante de 31 anos é dançarina e musa do Boi Garantido no Festival de Parintins, que acontece entre junho e julho na cidade amazonense.

A festa popular tem apresentação de dois bois folclóricos concorrentes que disputam melhor apresentação: o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. Os grupos são rivais históricos, mas o Boi Caprichoso fez uma publicação em que demonstra apoio a participante.

"Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi-Bumbá de Parintins."

A concorrência na cultura do estado é semelhante à de times de futebol, como o clássico Flamengo e Fluminense. A cor que representa o Boi Garantido é a vermelha, e o Caprichoso, o azul.

A festa ocorre desde 1965 e, em 2024, acontece a 57ª edição, prevista para ser entre 28 e 30 de junho. No Amazonas, o festejo traz lendas e rituais das etnias indígenas e da cultura popular da região. Em 2018, foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).