Ara Ketu recusa cachê 'humilhante' para tocar no Carnaval de Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ara Ketu, uma das bandas mais tradicionais do axé baiano, anunciou nesta terça-feira (30) que iria cancelar sua participação no Carnaval de Salvador.

Um comunicado publicado nas redes sociais da banda afirmava que o cachê oferecido pela prefeitura da capital baiana permanece o mesmo desde o Carnaval de 2017 e que o grupo considerou o valor "humilhante".

Após a repercussão do caso e protestos dos fãs, a prefeitura de Salvador procurou a banda para tentar renegociar a apresentação.

RENEGOCIAÇÃO

"O Ara Ketu está aberto para uma conversa", afirmou a banda à reportagem, por meio de sua assessoria de imprensa. "Após a repercussão, a prefeitura marcou uma conversa conosco", disse o representante. A reunião entre a prefeitura e o grupo de axé deverá acontecer na próxima quarta-feira (31).

Procurada pela reportagem, a prefeitura da capital baiana afirmou que a banda permanece na programação do Circuito Dodô (Barra-Ondina) e que a apresentação está marcada para o dia 8 de fevereiro.

"A Prefeitura de Salvador tem o máximo respeito à banda Ara Ketu e mantém conversa permanente com os representantes da banda, para que façam parte da programação do Carnaval 2024. Na manhã desta terça-feira (30), inclusive, a participação do Ara Ketu foi garantida para a quinta-feira (8), no Circuito Dodô (Barra/Ondina)", afirmou a prefeitura em comunicado enviado à imprensa.

O representante da banda, no entanto, reforçou que ainda não há contrato assinado. "Houve uma procura da prefeitura de Salvador para retomar a conversa com o Ara Ketu após a manifestação da banda, mas não há nada definido. Conversaremos com os representantes visando a resolução da situação e ressaltamos que trabalharemos com transparência com os fãs e a imprensa", afirmou a banda.

DESISTÊNCIA

No comunicado inicial publicado pela banda em suas redes sociais, a afirmação era de desistência do Carnaval 2024. "Estamos desistindo do Carnaval de Salvador", dizia a banda na publicação. "No dia 27 de janeiro, fomos surpreendidos, mais uma vez, pela prefeitura de Salvador com um tratamento que desvaloriza a nossa apresentação. 31 anos depois a história se repete", dizia o comunicado.

Na postagem, a banda afirmou que já havia tentado argumentar com a prefeitura, mas recebeu "resposta negativa e até humilhante" e foi relegada aos "trios elétricos que sobram, ao horário de desfile lá no fim da fila". O Ara Ketu está completando 44 anos em 2024.