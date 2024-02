Britney Spears entrega ficada com Ben Affleck em época que ator namorava

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelas redes sociais, a cantora Britney Spears, 42, revelou que ficou com o ator Ben Affleck, 51, em 1999. Porém, naquele ano, ele tinha um relacionamento sério com a atriz Gwyneth Paltrow.

"Uma foto legal comigo, Ben Affleck e Diana Warren anos atrás. Ele é um ator incrível. Esqueci de mencionar que fiquei com Ben naquela noite. Sinceramente esqueci. Gostaria de poder contar a vocês a história que aconteceu antes disso", escreveu ela numa publicação.

Após perceber a gafe, Britney apagou a postagem, mas vários sites, como o Page Six, já haviam repercutido, assim como as redes sociais. Procurado pela publicação, Affleck não respondeu.

A foto seria de junho de 1999, ano em que a artista completou 18 anos. O ator já tinha 27 anos. O romance dele com Paltrow só terminou no ano seguinte. Atualmente, Affleck é casado com a cantora Jennifer Lopez.

Um ano após a festa do Grammy em que foi criticado por estar de cara fechada, Affleck surge brincando com a situação em um comercial da rede de cafeteria Dunkin Donuts.

Num filme publicitário, o ator decide reverter sua imagem de emburrado e se lançar como rapper. "Quão difícil isso pode ser?", pergunta ele, que em seguida liga para vários produtores oferecendo "uns beats" e tentando se vender como o novo artista pop.

Lopez compartilhou o comercial em suas redes sociais. Os fãs e amigos do casal elogiaram a ação de marketing.