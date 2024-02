'Precisa tomar um remédio', dIz Márcio Victor em recado sobre apocalipse para Baby do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, parece não ter gostado do discurso de Baby do Brasil no Carnaval, no qual ela profetizou o apocalipse e acabou sendo cortada por Ivete Sangalo. "Manda a Baby do Brasil tomar um remédio, viu", falou Victor durante desfile no circuito Campo Grande, na tarde deste domingo (11), em Salvador.

"Baby do Brasil precisa tomar um remédio. O apocalipse não vai chegar aqui não. Deus abençoou o povo", disse. Ele, então, convocou fiéis para manifestar sua fé: "Quem acredita em Deus levanta a mão."

A revolta de Victor veio depois da cantora ter feito uma fala sobre o fim dos tempos em meio à folia soteropolitana. Na madrugada deste domingo, Baby do Brasil disse que "o arrebatamento [segundo cristãos, é o movimento que será feito por Jesus para levar os escolhidos para o paraíso] tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos".

Ivete tentou intervir na pregação dizendo que "não tem apocalipse certo". A cantora baiana deu a entender que seu hit "Macetando", feito junto com Ludmilla, era o próximo da lista. Mas Baby do Brasil pediu "Pequena Eva".

"Eu vou cantar Macetando, porque Deus está mandando o Macetando, certo? É o Macetando de Jesus", disse Ivete.

