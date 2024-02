Boninho responde críticas sobre transmissão do Carnaval na Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Diretor de gênero de variedades e reality show da Globo, e grande responsável pelas transmissões do Carnaval, J.B de Oliveira, o Boninho, diz não se importar com as críticas que a transmissão dos desfiles das escolas de samba recebeu neste ano.

Em entrevista para a revista Veja nesta terça (13), Boninho assumiu a responsabilidade como diretor, mas negou ligar para o que grande parte do público reclamou nas redes sociais.

"Eu sou o diretor. Estou amando tudo. Não estou nem aí para as críticas", afirmou rapidamente em entrevista no Sambódromo da Sapucaí. Boninho estava no local com sua companheira, a apresentadora Ana Furtado.

A Globo vem sofrendo diversas críticas nas redes sociais pela cobertura dos desfiles de Carnaval de 2024. Internautas condenaram a falta de informações transmitidas na televisão, como o histórico das escolas e problemas que ocorreram ao longo do percurso.

Para este ano, a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro da emissora é uma parceria da área de entretenimento com o esporte, setores que são flexíveis com publicidade, algo não permitido na área de jornalismo.

Karine Alves e Alex Escobar coordenaram, do estúdio, a comunicação com quem estava na avenida, trabalho exercido este ano por influenciadores, como Vitor DiCastro.

A Federação Nacional dos Jornalistas emitiu uma nota nesta terça (13) em que repudia a cobertura de Carnaval da Globo e afirma que, com apresentadores despreparados e desinformados, a transmissão teve erros.

"Ao abrir mão de repórteres, a emissora detentora do direito comercial de transmissão deixou os espectadores sem informações cruciais sobre a festa. A entidade enfatiza a importância essencial do trabalho jornalístico na cobertura deste evento tão importante para a cultura nacional", diz a nota.