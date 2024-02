Kanye West é criticado nas redes sociais após publicar vídeo da esposa seminua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West foi alvo de críticas após compartilhar no Instagram um vídeo em que a esposa, Bianca Censori, aparece seminua em uma festa. O artista postou o registro três vezes na plataforma.

"Na primeira vez, foi constrangedor, cara. Agora está ficando triste", escreveu um internauta. "Difícil te defender, parceiro", disse outra pessoa.

Após a reação negativa, ele gravou um vídeo rebatendo as críticas. "As pessoas ainda estão nos meus comentários falando: 'Por que você está postando sua esposa? Porque ela me faz feliz", disse West. "É por isso que vocês estão felizes com a música, porque eu estou feliz. Vocês entendem?"

"Portanto, nunca digam nada negativo", acrescentou o rapper. "Se você não gosta da minha página e não gosta do que estou postando, vá se ferrar. Sério, me deixe em paz."

Ele afirmou ainda que não se importa com os comentários e que continuaria postando imagens de sua esposa.

Neste mês, o rapper lançou o álbum 'Vultures 1', disco inicial de uma trilogia. É o primeiro que ele apresenta após suas declarações antissemitas que o fizeram perder patrocínios, contratos para shows e campanhas publicitárias.

