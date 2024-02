Susana Vieira anuncia renovação de contrato com a Globo ao vivo: 'Tô feliz'

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A atriz Susana Vieira revelou em entrevista ao Multishow, durante os desfiles das campeãs das escolas de samba do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (18), que renovou seu contrato com a Globo.

"Tô na Globo. Renovei contrato com a Globo! Tem que falar, porque está todo mundo assim, né? E eu estou lá! Sigo lá com alegria!", disse ela, visivelmente animada para a repórter Dandara Mariana.

Segundo apurou o F5, Susana Vieira renovou seu vínculo por mais três anos. Ou seja, ela seguirá como rosto exclusivo de atrações a emissora até 2027.

A experiente atriz faz parte de um grupo chamado "atores seniors", que tem seus contratos renovados automaticamente pela maior emissora do país.

Nos bastidores, estes contratos são chamados de "vitalício", por que é um reconhecimento da emissora por nomes que construíram a história da televisão brasileira e da Globo como um todo.

Além de Susana Vieira, estão neste patamar nomes importantes, como Carlos Vereza, Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça, Fernanda Montenegro, Cid Moreira, Léo Batista, entre outros grandes nomes da TV brasileira.

Leia Também: Ator novato estreia na TV em 'Renascer' como Pitoco: 'Quero viver outras vidas'