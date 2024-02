Rapper Machine Gun Kelly tatua corpo de preto: 'Propósitos espirituais'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Machine Gun Kelly, namorado de Megan Fox, surpreendeu os fãs ao aparecer com a parte superior do corpo quase totalmente tatuada de preto.

Em seu perfil no Instagram, o rapper afirmou que fez a mudança apenas por "propósitos espirituais". O novo trabalho cobriu várias tatuagens antigas do artista, deixando à mostra apenas uma cruz no peito e linhas nos braços.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por colson xx blonde don (@machinegunkelly)

Nos stories, ele mostrou a máquina usada para fazer a tatuagem, que segundo ele tem 44 agulhas. O tatuador, especializado em trabalhos com preenchimento em preto, escreveu "nunca vi mais 'brabo'", sobre o rapper. "Obrigado pela alegria e pela dor", respondeu Machine.

Alguns fãs do músico ficaram sentidos pelas tatuagens anteriores. "Eu tinha um apego emocional com aquelas tatuagens", lamentou uma fã. "Uau. Todo aquele trabalho anterior indo pelo ralo", comentou outro.

Outra fã ainda teorizou que o rapper queria deixar para trás as memórias de quando era viciado em drogas, e por isso cobriu as tatuagens, a maioria feitas naquela época.

Machine Gun Kelly, 33, namora a atriz Megan Fox, 37, desde 2020. Em novembro do ano passado, o casal esteve no Brasil para a apresentação de Machine no festival GPWeek, em São Paulo.

Leia Também: Morre Tony Ganios, ator de 'Porky’s' e 'The Wanderers', aos 64 anos