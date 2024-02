Filho de Gal Costa sai de casa e defesa diz que viúva não tem direito à herança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à disputa com a viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, pela herança da cantora, o filho da artista, Gabriel da Costa Penna Burgos, de 18 anos, decidiu sair da casa onde morava com a mãe e a ex-empresária, no Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo.

Luci Viera Nunes, advogada de Burgos, afirma à reportagem que Gal deixou pronto um testamento antes de adotar o filho e que Petrillo sabia que não estaria entre as herdeiras.

Também no mês passado, Burgos contratou Nunes e Mariana de Athayde Ferreira, para questionar na Justiça a fração da herança reivindicada por Petrillo, a quem Burgos tinha o hábito de chamar de "madrinha". O jovem tomou a decisão de morar sozinho há 15 dias, diz a advogada, sem detalhar seu novo endereço.

De acordo com Nunes, o testamento afirma que todo o patrimônio da artista deveria ser depositado na Fundação Gal Costa. Petrillo teria assinado o documento como testemunha e sabia que nada herdaria. A reportagem não conseguiu localizar a viúva da artista para comentar o caso.

À época da morte da cantora, em novembro de 2022, Burgos chegou a ficar sob a guarda de Petrillo, também nomeada a inventariante do espólio, que tentava reconhecer, na Justiça, a união estável, fruto do relacionamento que manteve com Gal Costa por quase três décadas.

A Defensoria Pública entrou no imbróglio judicial, se manifestando contrária ao reconhecimento da união estável. Assim, a ex-empresária entrou com um novo pedido de união estável. Se reconhecida, Wilma Petrillo terá 50% dos direitos à herança, o que Burgos questiona.

No último domingo, um áudio expondo uma briga entre Burgos e Petrillo começou a circular na internet. O filho de Gal se negava a assinar uma declaração de reconhecimento de dívidas com a gravadora Biscoito Fino.

Kati de Almeida Braga, a dona da gravadora, concedera dois adiantamentos referentes aos royalties de direitos de intérprete, um deles com Gal ainda viva.

"Porra, Gabriel, puta que pariu. Não vai assinar, por quê? Por que é o dono da bola agora? Você só faz merda, você", disse a viúva durante a gravação, depois de dar socos na mesa. "Se você não assinar, a gente não recebe dinheiro e vai passar fome, porque eu não tenho mais um tostão." Gal lançou os últimos quatro discos pela gravadora entre eles "A Pele do Futuro", de 2017.