Paolla Oliveira pedala só de biquíni durante férias com Diogo Nogueira nas Maldivas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 41, encantou os seguidores neste sábado (24) com uma série de imagens publicadas nas redes sociais. A atriz, que está curtindo férias ao lado de Diogo Nogueira, 42, compartilhou um vídeo em que aparece andando de bicicleta pelas Maldivas, usando apenas um biquíni, e ganhou uma chuva de elogios nas redes sociais.

"Diretamente do paraíso!!! Que lugar surreal", escreveu ela na legenda da postagem. "Muitas belezas!!!", observou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Mas é muito fabulosa. É surra de beleza", concordou o humorista Rodrigo Fagundes.

"Minha Nossa Senhora da Bicicletinha", brincou a internauta Roberta Clemontêto. "Pessoas de todas as orientações sexuais nesse momento: eu queria ser o banquinho da bicicleta", emendou a seguidora Renata Camila.

Paolla e Diogo estão descansando após o Carnaval, período durante o qual ele fez diversos shows e ela brilhou como rainha de bateria da Grande Rio. Antes de chegar às Maldivas, eles passaram por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O resort de luxo em que eles estão hospedados, o LUX* South Ari Atoll, tem bangalôs de 60 metros quadrados que ficam sobre palafitas dentro do mar cristalino da região. Com telhado em sapê, os quartos contam com varanda dando direto para o mar e banheira, entre outras amenidades.

Além de andar de bicicleta pelas redondezas, os visitantes podem, se assim quiserem, nadar com tubarões-baleia ou participar de atividades de conservação marinha. O resort também tem oito restaurantes.

As diárias mais baratas são de US$ 385 (R$ 1.923), mas com taxas o valor sobe para US$ 503 (R$ 2.512), só com café da manhã incluído. Na versão all inclusive, que tem ainda almoço, jantar e drinques liberados, os valores são US$ 800 (R$ 3.996) sem taxas, passando para um total de US$ 1.032 (R$ 5.155) por dia. Os valores são para dois adultos.

Além disso, para efetuar a reserva, é preciso contratar o transfer parceiro, que leva e traz os hóspedes em hidroavião a partir da capital Malé.

