Luana Piovani faz três procedimentos estéticos e celebra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luana Piovani, 47, decidiu fazer alguns procedimentos estéticos em passagem pelo Brasil. Em relato pelas redes sociais, ela falou sobre tudo o que fez.

"Finalmente, consegui um tempinho para contar para vocês sobre o kit de cirurgias. Tomei coragem de fazer a minha cirurgia de varizes. Eu já vinha adiando a cirurgia há três anos. Essas varizes eu ganhei no Dom (primogênito), no nascimento dos gêmeos (Bem e Liz) elas pioraram", começou.

Luana também colocou células-tronco nos joelhos, algo que diz fazer a cada quatro ou cinco anos.

"Eu também fiz minhas pálpebras com laser moderno, por isso não posso pegar sol de jeito nenhum. Eu não tinha noção do quanto meu olhar estava cansado", disse no Instagram.

Na última semana, Luana afirmou que está apaixonada, mas que não se casará novamente "nem se Jesus descer do céu". A atriz participou do podcast PodDelas na última quarta-feira (22) e "causou" com suas opiniões polêmicas.

"Não caso de novo nem se Jesus descer do céu e me pedir. Dentro da mesma casa, toalha molhada em cima da cama a vida inteira. Tenho ódio", disse. Ela ainda citou o que não suporta nos homens em casa: "Passa a toalha naquele bundão cheio de pelo que eles têm, zona do agrião, cheiro insuportável. A pia cheia de pelos curtos".

A atriz namora o empresário e fotógrafo Lucas Bitencourt desde 2021: "Estou apaixonada. Tenho essa sorte grande, nascido no Brasil, mas foi criado em Londres. Obrigada Deus, um lorde".