'Ainda tem gente que estranha um beijo entre duas mulheres', diz Lucy Alves sobre namoro com atriz

(FOLHAPRESS) - Uma das participantes da Dança dos Famosos 2024, Lucy Alves contou que atravessa um dos momentos mais leves de sua vida e foi isso que a fez aceitar o convite da produção do Domingão com Huck, na Globo. E essa leveza toda tem a ver com o namoro recém-assumido publicamente com a também atriz Indira Nascimento. "É muito bom poder viver esse sentimento de uma forma livre, bonita e do jeito que eu quero e mereço", começa Lucy.

Discreta, a atriz e cantora não quis falar quanto tempo ela e a colega de elenco da novela "Travessia" [terminou em maio 2023] estão juntas. Prefere comentar sobre a percepção que tem de uma torcida grande pelo relacionamento formada não só pela família e os amigos. "Eu e Indira estamos felizes em poder dar visibilidade ao afeto, ao carinho e respeito. Tenho me sentidoo abraçada pelas pessoas", diz.

Prestes a completar 38 anos, na próxima quarta-feira (6), Lucy também fala sobre o preconceito com relação ao envolvimento entre pessoas do mesmo sexo. "Infelizmente, ainda tem gente que estranha um beijo entre duas mulheres. É preciso normalizar essa situação e o mundo pede isso", descreve. "A gente quer só ser feliz e eu acredito que o amor vence sempre", se declara.

Sobre a Dança do Famosos, Lucy já prevê dificuldades em alguns ritmos previstos na temporada como valsa e paso doble e promete muito empenho. "Quero poder me divertir, mas como sou bem competitiva, sei que tenho que estudar e usar a minha musicalidade nas coreografias. Vai ter que ser também nas etapas na base da força de vontade e no carisma", conclui.

