Anitta alcança o topo das paradas de sucesso do Chile com sua música 'Mil Veces'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta atingiu o topo das paradas de sucesso do Chile, com um show realizado no país, no Festival de Viña Del Mar. A música "Mil Veces" foi a mais ouvida nas rádios chilenas na última quinta-feira (29), anunciou a gravadora Republic Records.

"Mil Veces" é uma das faixas do disco "Funk Generation" a ser lançado neste ano. A música explora o gênero funk melody e fala sobre desventuras amorosas. No Festival de Viña Del Mar, Anitta foi premiada com a Gaivota de Prata e a Gaivota de Ouro, duas das mais importantes distinções.

Os troféus são concedidos a cada ano aos artistas que prestaram uma contribuição significativa à música.

Em sua apresentação, a artista emendou um sucesso no outro, entre eles o "Movimento da Sanfoninha" e "Bellakeo". Também se destacou a interpretação de "Envolver", com a coreografia apelidada no Chile como "El Paso de Anitta".

A cantora esperava ganhar a Gaivota de Ouro, mas foi surpreendida, quando, no camarim, recebeu a notícia de que arremataria o outro prêmio. "Eu não sabia, não imaginava que receberia outro prêmio. Eu já estava sem roupa. Pensei: volto sem roupa? Coloco uma toalha?", disse Anitta no palco.