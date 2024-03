Príncipe William recua ao ser questionado sobre saúde de Kate Middleton

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe William recuou ao ser questionado sobre o estado de saúde de Kate Middleton, em meio aos boatos sobre o quadro crítico após uma cirurgia abdominal.

Na chegada ao Racecourse Ground do Wrexham AFC na sexta-feira (1º), o príncipe de Gales foi questionado pelos paparazzi como está Kate. William não respondeu à pergunta e seguiu para entrar no local. Além disso, um súdito pediu uma foto ao príncipe, mas ele negou e disse: "Posso cumprimentar a equipe? Eu voltarei".

De acordo com o Daily Mail, Kate é monitorada por médicos após a cirurgia. O Conselho do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra havia comentado sobre a recuperação da cirurgia abdominal e afirmou que, após uma grande operação com uma grande incisão, são necessários dois a três meses para a volta da normalidade.

Kate não é vista desde o dia de Natal e, com isso, os súditos começaram a criar teorias sobre o estado de saúde. Alguns questionaram que ela poderia estar em coma após a cirurgia.