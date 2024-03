Lily Allen causa polêmica ao afirmar que filhas acabaram com a sua carreira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lily Allen, 38, causou polêmica ao afirmar que as filhas, Ethel Mary, 12, e, Marnie Rose, 10, acabaram com a sua carreira de cantora.

A cantora foi direta ao dizer sobre as filhas terem destruído a sua carreira. "As minhas filhas arruinaram a minha carreira", começou ela. "Quero dizer, eu amo as duas e elas me completam, mas, em termos de estrelato pop, elas arruinaram tudo. Fico realmente irritada quando as pessoas dizem que você pode ter tudo, porque você não pode".

Em seguida, a artista desabafa sobre traumas com a ausência dos seus pais. "Algumas pessoas escolhem a carreira em vez dos filhos. Meus pais foram bem ausentes quando eu era criança, e eu sinto que isso realmente deixou algumas cicatrizes que não estou disposta a repetir com minhas filhas. E então optei por recuar e estou feliz por ter feito isso", contou ela.

As duas filhas são frutos do casamento da cantora com o empresário Sam Cooper, entre 2011 e 2018. Atualmente, ela está casada com David Harbour, ator de "Stranger Things", em que formalizou a união em 2020.

Nas redes sociais, as falas da cantora repercutiram. "Elas vão crescer e adorar saber o fardo imenso que foram para a mamãe", disse uma. "Ela não parece ter se arrependido de nada", comentou outra.

Leia Também: Beleza "sem filtros" de Meghan Markle surpreende admiradores