Novela turca vira fenômeno no Globoplay e ultrapassa 'Renascer' no streaming

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - As novelas produzidas na Turquia voltaram a mostrar sua força no streaming. No Globoplay desde o ano passado, a novela "Hercai: Amor e Vingança" (2019) é novo fenômeno de audiência da plataforma da Globo.

A trama do país do leste europeu foi o segundo produto mais visto do Globoplay na última semana, atrás apenas do BBB 24. O dramalhão superou as três atuais novelas inéditas da Globo.

"Elas por Elas", que acaba de ter seu último capítulo exibido na TV aberta às 18h, ficou em décimo no Top 10 de atrações mais assistidas do Globoplay. "Família é Tudo", trama das sete, sequer aparece no ranking.

Já o remake de "Renascer", principal aposta do ano na Globo, exibida no horário das nove, completa o pódio de atrações mais vistas do streaming, ficando com o terceiro lugar.

Não é a primeira vez que uma novela turca consegue vira um fenômeno no Globoplay. "Mãe" (2018), que foi lançada em 2023, chegou a liderar os produtos mais vistos da plataforma, superando "Travessia" (2022) na ocasião.

"Hercai: Amor e Vingança" conta a história de um homem que busca vingança pela morte de seus pais tentando destruir por dentro a família responsável por sua perda. Porém, a surpresa de uma paixão mexe com seus planos.

A produção já está no Globoplay desde julho de 2023, mas só nas últimas semanas caiu no gosto popular, por conta da disponibilidade de seus últimos capítulos.

