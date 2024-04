Júlia Rabello é anunciada como nova apresentadora de reality de humor da Prime Vídeo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prime Video não demorou muito para anunciar a substituta de Fabiana Karla no comando do reality show LOL: Se Rir, Já Era!. A atriz Júlia Rabello foi a escolhida para apresentar a quarta temporada da atração ao lado de Tom Cavalcanti. Com mais de 20 anos de carreira, ela é uma das integrantes do elenco de Porta dos Fundos.

"O sucesso de LOL: Se Rir, Já Era! em todo o mundo mostra a força deste formato original [Japão]. No Brasil, entramos em nossa quarta temporada. Podemos adiantar que será uma das edições mais desafiadoras para os participantes", disse Javiera Balmaceda, Head de Local Originals da América Latina, Canadá, Austrália & Nova Zelândia do Amazon MGM Studios.

Fabiana Karla deixou a atração e o SBT divulgou na quarta-feira (10) que a ex-funcionária da Globo teria sido escolhida como apresentadora do reality gastronômico Bake Off Brasil - Mão na Massa. A décima temporada do programa terá ainda uma nova dupla de jurados formada pela confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano.

O LOL: Se Rir, Já Era! reúne dez comediantes brasileiros em uma batalha épica de seis horas. Durante esse tempo, os participantes devem manter a seriedade enquanto tentam fazer seus adversários caírem na gargalhada. A primeira risada significa um cartão amarelo. Se alguém rir novamente, será eliminado com um cartão vermelho.

Cada participante deve também trazer truques e performances especiais para atingir seu objetivo. O vencedor leva para casa um prêmio de R$350 mil para doar a uma instituição de caridade de sua escolha.

