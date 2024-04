Fiorella Mattheis anuncia segunda gravidez com herdeiro da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz, modelo e empresária Fiorella Mattheis usou as redes sociais neste domingo (14) para anunciar a sua segunda gravidez. Casada com Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, desde 2021, ela surpreendeu seus seguidores com a notícia, já que prefere manter a descrição com relação a vida pessoal. Fiorella ainda contou que espera outro menino, que vai se chamar José.

A atriz compartilhou um vídeo em que aparece escrevendo uma mensagem na areia da praia. Inicialmente, ela lista os integrantes de sua família, incluindo seu primogênito, o pequeno Roberto Júnior, que completou um ano em março.

Na sequência, Fiorella completa com o nome José e desenha um coração ao redor da lista enquanto sorria para a câmera. No registro, também é possível notar a barriguinha de Fiorella apontada de forma discreta.

Fiorella ainda contou na legenda, o tempo da nova gestação: quase seis meses: "23 semanas do nosso José que chega no inverno desse ano".

