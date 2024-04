Regina Volpato aconselha seguidora a terminar namoro com homem com HIV e depois se desculpa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Acostumada a responder perguntas com teor sexual em suas redes sociais, a apresentadora Regina Volpato, do Chega Mais (SBT), avaliou que passou do ponto em determinada reflexão e pediu desculpas.

Em vídeo que ela preferiu apagar, dava conselhos amorosos para uma seguidora que revelou ter sido enganada por um namorado que só teria revelado três meses depois que convivia com o vírus HIV positivo.

Regina, então, a aconselhou a terminar o romance. "Eu acho que não é uma pessoa para você continuar nada. Mesmo. O que mais ele escondeu? O que mais que ele ocultou? O que mais que ele não falou? O que mais que ele é capaz de fazer? Isso que ele fez não se faz com ninguém em momento algum. Você não tem que continuar com essa pessoa. Esqueça essa paixão", comentou.

Porém, após receber uma série de comentários de repúdio, Regina resolveu rever sua posição. "Eu preciso pedir desculpas e me retratar com as pessoas que ofendi por conta da minha ignorância e da falta de informação no vídeo que publiquei ontem. Eu pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, algo que se chama sorofobia", começou ela sobre preconceito com quem tem HIV.

"Foram comentários profundos e informativos, comentários que fizeram com que eu me arrependesse muito desse vídeo. Teve quem xingasse? Teve. Mas eu até que entendo, está tudo certo e faz parte do pacote. Mais uma vez, peço desculpas. Estou envergonhada", completou.