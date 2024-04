Globo define estreia de Estrela da Casa e vai usar streamers de música para ter vencedor

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo já fechou a data de estreia e a dinâmica completa do Estrela da Casa, seu novo reality show musical que mistura o poder da música com os desafios de convivência. O comando será de Ana Clara Lima, que foi descoberta no BBB 18.

A Folha de S.Paulo teve acesso a dinâmica e ao planejamento de estreia. O programa irá ao ar logo após os Jogos Olímpicos de Paris, na segunda quinzena de agosto. O formato é criação total da Globo.

Assim como o BBB, o reality terá transmissão 24 horas no Globoplay, o serviço de streaming da Globo. Nesta terça (16), durante a final do BBB 24, a Globo vai divulgar a primeira peça publicitária para chamar a atenção do público para o reality.

A principal curiosidade do formato será a forma como o vencedor será descoberto. Além dos desafios da convivência, o competidor precisa traçar estratégias de lançamento de singles e planejar a própria carreira, ao mesmo tempo em que desnuda suas vulnerabilidades e enfrenta diferentes desafios em busca de seu sonho.

O programa terá voto popular. A ideia da Globo é que o telespectador eleja um novo artista não só pelo seu talento vocal, mas também conhecendo ainda mais sua personalidade, sua coragem, seus medos e incertezas, erros e acertos.

Já para os competidores, cada dia da semana importa, pois quanto mais tempo se mantêm no jogo, mais visibilidade têm em seu trabalho para todo o Brasil na maior emissora do país.

Logo nos primeiros dias, o participante será desafiado a escolher no próprio repertório uma música de trabalho para lançar nas plataformas digitais quando o desafio for proposto. Agradar com novos singles é fundamental, já que alcançar o topo da lista de mais ouvidos dá algumas vantagens no jogo, como a chance de se apresentar ao vivo como um dos protagonistas da semana.

Ou seja, quem tiver mais sucessos nas paradas, irá mais longe e pode vencer o programa. Ao longo da competição, os participantes encaram uma rotina de provas e desafios, além de dinâmicas que surgem para acrescentar uma pitada de imprevisibilidade.

Os músicos também terão a oportunidade de vivenciar encontros musicais únicos, além de festas com grandes artistas. Como em todo reality show, eles ainda passam pela votação popular, elemento decisivo para a conquista do título. Quem vencer leva um pacote de prêmios que inclui gestão de carreira, apoio em turnê nacional e prêmio em dinheiro.