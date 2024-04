Criador do Medida Certa, Marcio Atalla sai da Globo após 19 anos e assina com Jovem Pan

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Criador do quadro Medida Certa, do Fantástico, e consultor de saúde de atrações na TV aberta e na rádio CBN, o apresentador e professor de educação física Marcio Atalla deixou o Grupo Globo após 19 anos.

Atalla assinou nesta terça-feira (16) com a Jovem Pan. Atalla comandará um programa dedicado a bem-estar e saúde, trazendo informações e dicas para uma vida saudável. A atração ainda não tem data de estreia.

À reportagem, Marcio Atalla contou sua relação com a Jovem Pan e contou quais são as suas expectativas para o novo programa que vai comandar.

"Muito feliz de iniciar um novo projeto na área de saúde e bem-estar no Grupo Jovem Pan. Será uma oportunidade de levar conteúdo de qualidade para todas as plataformas. Acredito na importância do serviço que prestaremos à população, que atualmente carece de programas nesse segmento tão impactante na saúde. A Jovem Pan marcou minha adolescência", diz Atalla.

Nos últimos meses, Marcio Atalla era comentarista da rádio CBN e participava ocasionalmente de programas como o Encontro com Patrícia Poeta e Fantástico para dar dicas sobre atividade física.

Seu maior destaque foi o quadro Medida Certa, considerado um dos maiores sucessos do Fantástico na década passada em audiência e repercussão.

Nele, Atalla fazia um programa de emagrecimento para celebridades, como Fabio Porchat, Ronaldo Fenômeno e Zeca Camargo.

Além disso, Atalla teve programas no GNT, o canal dedicado ao público feminino da Globo, e outro quadro na revista eletrônica de domingo, o Ideal Para Você, onde indicava como treinar de forma adequada.