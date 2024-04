'Quero ser lembrado como um velho amigo', diz Lima Duarte no primeiro episódio de 'Tributo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 94 anos de idade e mais de 70 de profissão, Lima Duarte é o entrevistado do primeiro episódio de "Tributo", que vai ao ar nesta sexta-feira (19) na Globo.

O ator, que trabalha na televisão brasileira desde o primeiro dia de sua inauguração, falou sobre sua relação com a telinha e com os telespectadores.

"Sou um cara que trabalhou muito, desde o primeiro dia de televisão, e até hoje está por aí fazendo umas caretas, em comunhão com o povo. Quero ser lembrado como um velho amigo que vem todas as noites contar, viver e ouvir histórias", falou o veterano.

Ele ainda citou o poeta português Fernando Pessoa: "As coisas que errei na vida / Sei que as terei na morte / Porque a vida é dividida / Entre quem sou e a sorte / As coisas que a sorte me deu, levou-as consigo / Mas as coisas que sou eu, guardei-as todas comigo".

No episódio, Lima Duarte recebe a equipe em seu sítio em Indaiatuba (SP), conta "causos" do passado e fala sobre a família. O episódio é dedicado à filha do ator, Júlia, que morreu precocemente aos 46 anos.

A série ainda tem depoimentos de amigos e colegas falando sobre o ator, como o vizinho dele, Sérgio Guizé. A dupla atuou junta em 'Caminho das Índias' (2009) e em 'O Outro Lado do Paraíso' (2017). Lima lembra com carinho das gravações dessa última, que aconteceram no Jalapão (TO).

"Andávamos naquele calorão, naquela poeira imensa, esbatida sempre pelos sorrisos de compreensão e piadas que contávamos dia e noite. É muito prazeroso que eu, um velho ator, ouça o que pensam de mim os jovens. Pode ser muito bom, terrível ou surpreendente, mas sempre será útil e profundamente humano", contou o ator.

O ator falou ainda que adorou participar de "Tributo" e agradeceu o convite. "Fiz com muito amor, mesmo porque, nesse momento da minha vida, só me restou a paixão pelas coisas finas. Como dizia Carlos Drummond de Andrade: "As coisas finas, essas ficarão".

"Tributo" é uma série original Globoboplay com redação de Isadora Wilkinson e Lalo Homrich, direção artística de Antonia Prado, direção de Matheus Malafaia e direção de gênero de Mariano Boni.

Ainda na primeira temporada, serão homenageados Laura Cardoso, Manoel Carlos e Zezé Motta. Os episódios dedicados a Fernanda Montenegro, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Ary Fontoura irão ao ar na TV aberta em outras datas.

A entrevista com Lima Duarte vai ao ar nesta sexta (19) após o Globo Repórter.