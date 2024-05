Eliana vai trabalhar na Globo após deixar o SBT e deverá ter programa semanal

(FOLHAPRESS) - A apresentadora Eliana será anunciada como contratada da Globo no início do segundo semestre, em julho, após uma trajetória de 14 anos no SBT. Foi a loira quem não quis renovar o acordo com a emissora de Silvio Santos.

O projeto está guardado em segredo pela empresa, mas ele será um programa semanal, com ares do que já faz em seu dominical: entrevista com famosos e reportagens voltadas ao público feminino. Internamente, o que se se diz é que ele será produzido pelo GNT, canal do Grupo Globo na TV paga.

A empresa também tem interesse em utilizar a imagem de Eliana no Criança Esperança deste ano, assim como fez no ano passado, quando juntou Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana, ícones de programas infantis, em uma apresentação.

Um retorno do Vídeo Show com Eliana, apresentado diariamente, está descartado. A Globo até deseja ter uma atração nova em suas tardes por causa do faturamento que ele pode trazer, mas não quer reviver a marca da atração, que saiu do ar em 2019. Entende que ela é coisa do passado.

O objetivo da emissora é conseguir uma boa arrecadação com a apresentadora. Já Eliana deseja dar um passo à frente em sua carreira e chegar a líder de audiência para aumentar sua visibilidade.

Assim como Marcos Mion, Eliana sempre desejou trabalhar na Globo. Seu marido, Adriano Ricco, é um prestigiado diretor de programas de entretenimento, como The Masked Singer Brasil e Altas Horas.

O último programa de Eliana no SBT irá ao ar em 30 de junho, quando termina seu contrato com o canal de Silvio Santos. Com a mudança, Eliana vai encerrar sua segunda passagem pela emissora.

Então como cantora de um grupo infantil, Eliana foi revelada após ser descoberta por Silvio, em 1991. Logo em seguida, a loira estreou como apresentadora infantil.

Ficou na TV até 1998, quando se transferiu para a Record. Retornou ao SBT em 2009, novamente pelas mãos do dono da emissora. Desde 2019, Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo, e vencia com frequência Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record.

Nos últimos tempos, porém, a apresentadora tinha seu programa questionado por telespectadores, que apontavam um estilo longe do que foi seu habitual.

