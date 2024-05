Letícia Sabatella diz que tinha vergonha do seu corpo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Letícia Sabatella já contou em algumas entrevistas que era tímida na adolescência. Ela voltou a falar sobre a timidez e comentou que tinha vergonha de expor o corpo. A atriz reconheceu que um dos motivos do seu desejo de se esconder foi por causa dos assédios sofridos quando criança.

"Tinha vergonha [do meu corpo] porque eu fui assediada muito cedo. Sabe aquilo de estar brincando na rua e um menino passar a mão? Coisas assim. Eu vivia com o casaco na cintura, blusão e me vestia sempre com roupa masculina", disse Letícia ao programa Provoca, da TV Cultura.

Sabatella ainda lembrou ter crescido primeiro em Belo Horizonte e depois em Curitiba "Gostava muito de andar na rua, mas tinha medo. Estava sempre disfarçada. As mulheres têm que se disfarçar para sobreviver e se disfarçar de uma figura que não tem livre expressão. Em um lugar como São Paulo e Rio de Janeiro, talvez seja diferente, mas vai indo para o interior, para outras cidades".

Ela também comentou que precisava de uma "personagem" para se relacionar socialmente: "Precisava de um personagem para sociabilizar o tempo inteiro. Desde criança estou sempre sendo um bicho, ou sendo uma coisa, um super-herói, uma entidade para estar ali. É muito complicado ser eu. Lembro que falava, por exemplo, que era difícil cantar, se eu não tiver uma personagem. Era difícil olhar de frente para a plateia."

