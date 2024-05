Britney Spears teria perseguido o ex-marido com um "machado", diz revista

O casamento entre Britney Spears e Sam Asghari foi marcado por momentos de grande tensão e intensas discussões, de acordo com relatos da imprensa internacional. O ex-marido da "princesa do pop" enfrentou dificuldades ao lidar com a mudança de personalidade de Britney após o fim da tutela imposta pelo tribunal, exercida por seu pai durante anos.

Uma fonte relatou à revista In Touch uma discussão particular que levou Asghari a deixar a residência da cantora em Los Angeles. Segundo a fonte, "Infelizmente, quando ela se viu livre da tutela, Sam passou por momentos difíceis". O ponto culminante foi quando Britney o perseguiu com um machado durante uma das maiores discussões, onde Sam não conseguiu contê-la ou acalmá-la. Ele não é adepto de confrontos e evita discussões, e naquele momento não havia nada que ele pudesse fazer para acalmá-la.

A fonte ainda destacou que "definitivamente, o 'incidente do machado' ocorreu quando Britney não estava medicada. Considerar uma nova tutela faz todo o sentido." O casamento entre Britney e Sam ocorreu entre 2022 e 2023. Atualmente, a cantora está em um relacionamento com Paul Soliz, um empregado que contratou para cuidar de sua mansão.





