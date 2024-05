Lore Improta reage a suposto tiro em casa: "acordei bombardeada'

A dançarina Lore Improta utilizou suas redes sociais para falar com os fãs sobre um incidente recente. Enquanto estava em viagem ao México, Lore foi informada por fãs na internet que sua casa em Salvador havia sido atingida por tiros, notícia que a pegou de surpresa e gerou preocupação com sua família.

Lore explicou sua reação ao saber do ocorrido e expressou a preocupação com seu marido, Léo Santana, e a filha do casal. "Estamos acostumados com notícias infundadas e mentiras sobre nossa vida pessoal, mas ontem fui pega de surpresa. Estava em uma première e sem internet quando uma fã me mandou uma mensagem desesperada, chorando e perguntando: 'Lore, a Liz está bem? É verdade que sua casa foi atingida?'. Eu não conseguia abrir a foto e entrei em desespero no meio da première, um momento super importante para mim, porque não sabia o que estava acontecendo", relatou Lore.

"Pensei 'Aconteceu alguma coisa com a minha filha e o meu marido e não consigo ver o que é'. Quando consegui abrir a imagem vi que falava que a minha casa havia sido atingida por uma bala perdida. Léo já estava dormindo e eu não conseguia ligar e falar com ele e comecei a chamar vizinha e pessoal do condomínio que disse que não tinha acontecido nada. Resumo da história: Fiquei tranquila! Mas acordei bombardeada de mensagens de família, amigos e admiradores…", disse.

Lore negou o incidente e esclareceu que tudo não passou de boatos. "Cada site tem uma notícia diferente: uma diz que nossa casa foi atingida por uma bala perdida, outra que estamos nos mudando às pressas, outra que vamos parar a construção da nossa casa no condomínio. É tudo mentira! Continuaremos morando lá! Nossa casa não foi atingida por bala perdida, graças a Deus. Por favor, tomem cuidado ao postar notícias e busquem saber a verdade. Eu realmente fiquei muito angustiada, e muitos admiradores também. Está tudo bem lá em casa!", afirmou.

